В Луцке бармен получил повестку, но отказался от мобилизации: как его наказали

Уклонист на суде просил его строго не наказывать.

В Луцке судили местного жителя, который в июне 2023 года получил повестку, однако отказался от мобилизации. За это он получил испытательный срок лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Луцкого горрайонного суда Волынской области от 12 сентября 2023 года.

По данным суда, житель Луцка, работающий барменом в одном из заведений, получил повестку на службу в ВСУ. Военно-врачебная комиссия 14 июня 2023 года признала его пригодным к службе в армии. В тот же день мужчина получил повестку и 27 июня должен был прийти в ТЦК и СП для службы во время мобилизации.

Однако мужчина в тот день не прибыл в военкомат. На суде бармен из Луцка вину признал и раскаялся, он не отрицал версию следствия. В суде уклонист просил его строго не наказывать.

При рассмотрении дела судья учел "искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления". Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на 2 года испытательного.

Приговор суда по уклонению из Луцка / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Это решение можно оспорить в апелляционном суде Волынской области.

Напомним, в Тернополе к испытательному сроку лишения свободы приговорили военнослужащую, которая более трех лет избегала службы в армии.

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