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В Луцке демонтировали советскую звезду из мемориала "Вечная слава": фото

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В Луцке демонтировали советскую звезду из мемориала "Вечная слава": фото

Фото: Суспільне

В Луцке во вторник, 23 августа, из мемориала "Вечная слава" была демонтирована советская звезда.

Символику тоталитарного режима планируют убрать из города до конца дня.

Об этом пишет "Суспильне".

Демонтаж проводят подрядчики совместно с ГСЧС в Волынской области. Демонтируют советскую звезду с помощью подъемника и болгарки. Сначала ее хотели спилить полностью, однако из-за размера — сносят по частям.

Эта символика весит 300 кг и находится на высоте 36 м.

© Суспільне
Фото: Суспільне

Работы на мемориале "Вечной славы" планируют завершить до конца дня.

© Суспільне
Фото: Суспільне

Напомним, в Польше из-за нападения России на Украину демонтировали памятник Красной армии.

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