В Луцке девушка погибла от удара током в ванной: она пользовалась телефоном

В Луцке девушка погибла от удара током в ванной: она пользовалась телефоном

Врачи пытались реанимировать девушку, но, к сожалению, безрезультатно.

В Луцке от поражения током погибла девушка около 20-летнего возраста.

Об этом Информационному агентству Волынь Post стало известно из собственных источников.

Известно, что трагедия произошла в одной из многоэтажек города.

По предварительной информации, девушка пользовалась мобильным телефоном, принимая ванную. Ее ударило током.

Напомним, что запрещено пользоваться электрическими приборами в ванной комнате, касаться проводов и приборов мокрыми руками.

ИА "Волынские новости" уточняют, что инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Воинов-афганцев в Луцке.

Как сообщили СМИ в диспетчерской службе скорой, в 17:42 поступил вызов о том, что с девушкой в ванной комнате произошел несчастный случай.

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Когда медики прибыли на место, ее уже достали из ванной. Врачи пытались реанимировать девушку, но, к сожалению, безуспешно.

В пресс-службе полиции Волыни проинформировали, что девушку поразило током. На месте работала следственно-оперативная группа.

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