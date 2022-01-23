В Луцке девушка погибла от удара током в ванной: она пользовалась телефоном

Врачи пытались реанимировать девушку, но, к сожалению, безрезультатно.
В Луцке от поражения током погибла девушка около 20-летнего возраста.
Об этом Информационному агентству Волынь Post стало известно из собственных источников.
Известно, что трагедия произошла в одной из многоэтажек города.
По предварительной информации, девушка пользовалась мобильным телефоном, принимая ванную. Ее ударило током.
Напомним, что запрещено пользоваться электрическими приборами в ванной комнате, касаться проводов и приборов мокрыми руками.
ИА "Волынские новости" уточняют, что инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Воинов-афганцев в Луцке.
Как сообщили СМИ в диспетчерской службе скорой, в 17:42 поступил вызов о том, что с девушкой в ванной комнате произошел несчастный случай.
Когда медики прибыли на место, ее уже достали из ванной. Врачи пытались реанимировать девушку, но, к сожалению, безуспешно.
В пресс-службе полиции Волыни проинформировали, что девушку поразило током. На месте работала следственно-оперативная группа.
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