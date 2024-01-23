В Луцке директор благотворительного фонда придумал, как вывести за границу 12 уклонистов от мобилизации

В Волынской области к испытательному сроку приговорили директора благотворительного фонда, который помог бежать за границу по меньшей мере 12 уклонистам от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Луцкого горрайонного суда Волынской области.

По данным суда, директор организации "Благотворительный фонд "Эдера" оформлял военнообязанных мужчин, как "водителей, которые ехали за границу за гуманитарной помощью". Разрешения на это предоставляла местная ОВА. Однако водители за границы так и не возвращались. Они даже пересекали границу на пеших пунктах пропуска, поскольку у них была отсрочка от мобилизации на 14 дней.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Суд признал его виновным по ч.2 ст.332, ч.1 ст.366 УК Украины и приговорил к 2 годам испытательного срока.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, у границы с Молдовой задержали очередных ухилянцев.

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