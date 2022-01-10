В Луцке коммунальщики ремонтировали ямы на дорогах, вкладывая асфальт в снег: видео

В Луцке коммунальщики ремонтировали ямы на дорогах, вкладывая асфальт в снег: видео

В Луцке ранее на 200 тыс. грн оштрафовали подрядчика, который латал дорогу во время снежной погоды.

В Луцке на улице Боженко 10 января коммунальщики ремонтировали дорогу во время того, как там лежал снег.

Об этом сообщает местное издание "Конкурент".

На видео, которое сняли очевидцы, видно, как работники коммунальной службы засыпают сухой смесью ямы и выбоины на дороге, несмотря на то, что на улице гололедица и лежит снег.

По данным издания, в Луцком горсовете ранее на 200 тыс. грн оштрафовали подрядчика, который латал дорогу во время снежной погоды.

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