В Луцке легковушка сбила беременную женщину, которая переходила дорогу

В Луцке легковушка сбила беременную женщину, которая переходила дорогу

Женщину доставили в больницу в состоянии стресса.

В Луцке произошло ДТП с участием пешехода. Беременную женщину на дороге сбила легковушка.

Об этом сообщают "Новости Луцка".

ДТП, во время которого пострадала беременная женщина, произошло на проспекте Президента Грушевского в Луцке. Легковушка сбила женщину, которая переходила дорогу.

Очевидцы вызвали полицию и скорую.

По приезду, медики осмотрели пострадавшую и доставили ее в перинатальный центр. У женщины – острая реакция на стресс.

Напомним, что один внедорожник, который 11 ноября сбил на проспекте Науки в Харькове двух подростков, был под действием наркотических веществ.

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