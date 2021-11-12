В Луцке легковушка сбила беременную женщину, которая переходила дорогу

Женщину доставили в больницу в состоянии стресса.
В Луцке произошло ДТП с участием пешехода. Беременную женщину на дороге сбила легковушка.
Об этом сообщают "Новости Луцка".
ДТП, во время которого пострадала беременная женщина, произошло на проспекте Президента Грушевского в Луцке. Легковушка сбила женщину, которая переходила дорогу.
Очевидцы вызвали полицию и скорую.
По приезду, медики осмотрели пострадавшую и доставили ее в перинатальный центр. У женщины – острая реакция на стресс.
Напомним, что один внедорожник, который 11 ноября сбил на проспекте Науки в Харькове двух подростков, был под действием наркотических веществ.
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