мародеры в Луцке, скриншот с видео/Нацполиции в Волынской области

В Луцке мародеры разбили камнями стекло в магазине и пытались украсть товар: видео

В Луцке мародеры разбили камнями стекло в магазине и пытались украсть товар: видео

Их задержали и передали полиции.

В ночь на 4 марта в Луцке Волынской области бойцы территориальной обороны задержали двух мародеров.

Об этом сообщил луцкий городской голова Игорь Полищук в утреннем обращении 4 марта.

Мужчина и женщина пытались обокрасть один из продуктовых магазинов на улице Президента Грушевского. Они разбили камнями окно магазина и пыталась похитить товар. Это заметил представитель территориальной обороны и немедленно на место вызвал правоохранителей, рассказывают в пресс-службе полиции области.

Воров задержали, вскоре им будет объявлено о подозрении и избрана мера пресечения. Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

"Во избежание мародерства призываем граждан внимательно следить за собственным имуществом, территориальную оборону и всех желающих — усилить патрулирование в своих громадах, особенно в местах, откуда временно выехали жители. Полиция работает в усиленном режиме и делает все возможное, чтобы не допускать совершения правонарушений на территории области. В настоящее время известно, что уровень преступности в области существенно снизился", — отметили в полиции.

Напомним, в Украине ужесточили уголовное наказание за мародерство.