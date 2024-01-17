В Луцке молодые парни пели российские песни и представлялись волонтерами (видео)

На замечания юноши ответили бранью, сказали "сидеть тихо и не выходить" и утверждали, что они волонтеры.

В Луцке возле замка Любарта заметили молодых людей, которые пели российские песни.

Об этом пишет "Таблоид Волыни" со ссылкой на очевидицу инцидента, жену павшего Героя, волонтера Андриану Свистак.

Ей даже удалось снять на видео, как ребята поют российскую песню. Правда, лица героев не удалось зафиксировать. Ребята ответили ей бранью, сказали "сидеть тихо и не выиться" и утверждали, что они волонтеры.

Один из юношей

"Ну вот как? Ребята забыли, что в стране война, пьяные (интересно, водитель трезв был) разъезжают по Луцку возле Замка, с музыкой во всю громкость и подпевают под российские песни…

Вы можете и дальше общаться на этом языке, если вам не противно, но между собой. Дома себе слушайте российское музло, сколько влезет, но не в общественных местах.

Умные люди просто тихонько скрутили бы музыку, и из уважения к другим не пели ту "бродягу". Но нет. Перед девушками нужно показать, какие они крутые, и как умеют открывать свой рот.

Противно, что такие люди живут в Луцке. Противно осознавать, что до сих пор слышится на каждом шагу русский язык. Как раз "идеально" звучит под то, как мы сопровождаем Павших Героев... Позор!", — говорится в сообщении.

Внимание, на видео ненормативная лексика, 18+