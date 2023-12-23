В Луцке мужчина, болевший туберкулезом, отказался от повестки и мобилизации: что решил суд

В Луцке к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от повестки, потому что раньше он болел туберкулезом.

Об этом говорится в приговоре Луцкого горрайонного суда Волынской области.

По данным суда, мужчину сочли годным к службе в армии. В апреле 2023 г. ему пытались вручить повестку, однако подсудимый отказался ее получать.

На суде мужчина вину не признал и заявил, что он якобы не получал повестки.

"Он отказался, потому что много лет был непригоден к военной службе в связи с наличием болезни туберкулезом. Виновным себя не признает, потому что 19.04.2023 года не прибыл в ТЦК, поскольку повестку ему не вручили", — говорится в объяснении подсудимого.

Однако работники военкомата на суде сообщили, что мужчина отказался брать повестку, чем уклонился от мобилизации.

На суде свидетель, и. генерального директора в КП "Волынский областной фтизиопульмонологический медицинский центр" рассказала, что "подсудимого обследовали врачи и установили, что последний полностью здоровый человек. Были единичные явления на легких, которые свидетельствовали о перенесенном туберкулезе".

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил его к 3 годам лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Закарпатье ТЦК принудительно мобилизовал алкозависимого.

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