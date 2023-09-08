В Луцке мужчина хотел совершить самоубийство, взобравшись на строительный кран

Для предотвращения несчастья (человек хотел совершить самоубийство) на месте происшествия работали спасатели, психологиня службы 101, сотрудники полиции и медики, а также его товарищ.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Волынской области в сообщении в социальных сетях.

Психологиня ГСЧС Волыни звонила мужчине, его жене и родственникам и пыталась наладить контакт для предотвращения непоправимого поступка.

«Сообщение в службу 101 поступило в 20:42.

Около 22:35 человек наконец-то спустился на землю.

К счастью, общими усилиями беды удалось избежать», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в польском городе Кракове во время ураганного ветра на месте постройки жилого комплекса упал строительный кран. Четверо человек получили ранения, двое из них погибли.

Добавим, что в Киеве парень взобрался на строительный кран, повис на нем и упал.