В Луцке мужчина пытался съесть наркотики на глазах у копов

В Луцке мужчина пытался съесть наркотики на глазах у копов

Патрульные остановили водителя, у которого обнаружили наркотики.

В Луцке Волынской области задержанный мужчина за рулем пытался съесть наркотики в пакетиках.

Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Волынской области.

Инцидент произошел вчера на улице Дубновской в Луцке. Патрульные остановили автомобиль, водитель которого нарушил ПДД.

Во время общения правоохранителей с водителем, 37-летний пассажир автомобиля вел себя подозрительно. Поэтому правоохранители провели поверхностный осмотр и обнаружили за пассажирским сиденьем 2 пакетика с наркотиками.

Мужчина пытался забрать эти пакетики из-под сиденья автомобиля и съесть. Патрульные отобрали пакетики и вызвали место СОГ.

Напомним, что Галицкий районный суд Львова объявил приговор шестерым патрульным, которых обвиняли в смерти 22-летнего мужчины. Их приговорили к 8 годам лишения свободы. Патрульные обнаружили у парня подозрительный сверток. Во время задержания молодой человек проглотил его. Мужчине стало плохо и патрульные пытались его спасти, однако он скончался.

Читайте также: