В Луцке мужчина пытался съесть наркотики на глазах у копов

Патрульные остановили водителя, у которого обнаружили наркотики.
В Луцке Волынской области задержанный мужчина за рулем пытался съесть наркотики в пакетиках.
Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Волынской области.
Инцидент произошел вчера на улице Дубновской в Луцке. Патрульные остановили автомобиль, водитель которого нарушил ПДД.
Во время общения правоохранителей с водителем, 37-летний пассажир автомобиля вел себя подозрительно. Поэтому правоохранители провели поверхностный осмотр и обнаружили за пассажирским сиденьем 2 пакетика с наркотиками.
Мужчина пытался забрать эти пакетики из-под сиденья автомобиля и съесть. Патрульные отобрали пакетики и вызвали место СОГ.
Напомним, что Галицкий районный суд Львова объявил приговор шестерым патрульным, которых обвиняли в смерти 22-летнего мужчины. Их приговорили к 8 годам лишения свободы. Патрульные обнаружили у парня подозрительный сверток. Во время задержания молодой человек проглотил его. Мужчине стало плохо и патрульные пытались его спасти, однако он скончался.
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