В Луцке мужчина сам пришел в ТЦК и отказался от мобилизации, потому что "офицер": чем это закончилось

В Луцке к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, отказавшегося от мобилизации. Подсудимый сам пришел в ТЦК, чтобы зарегистрироваться в Луцке, а когда ему дали повестку – уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Луцкого горрайонного суда Волынской области.

Мужчина отказался от мобилизации, потому что ему якобы неправильно вручили повестку

По данным суда, подозреваемый работает дальнобойщиком. Его признали годным к службе в армии и в мае 2023 дали повестку, однако мужчина уклонился от мобилизации.

На суде подозреваемый вину признал частично. Он заявил, что сам пришел в ТЦК в Луцке, поскольку хотел зарегистрироваться в городе, где у родителей есть квартира. Перед тем подсудимый жил в Ровенской области. Там он прошел ТЦК и получил повестку.

Подсудимый заявил, что уклонился от мобилизации, потому что "он был на учете в ТЦК в другой области и считает, что в Луцке повестку ему дали незаконно". Также он добавил, что оканчивал академию внутренних войск МВД Украины и имеет офицерское звание, что якобы должны были учесть в военкомате. Повестку он взял, потому что якобы его запугали.

Как это объяснили в ТЦК и СП

Сотрудница военкомата на суде заявила, что подсудимый действительно сам пришел в ТЦК, чтобы прописаться в Луцке. Тогда он прошел ВЛК, которая сочла его годным к мобилизации. Впоследствии ему вручили повестку.

"Пребование обвиняемого на учете в другом РТЦК не является препятствием для вручения повестки, поскольку в трехдневный срок ТЦК должен быть уведомлен о том, что обвиняемый призван на военную службу", — говорится в объяснении свидетеля.

Она добавила, что "военный призыв в отношении рядового и офицерского состава не отличается".

Приговор суда

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, во Львовской области мужчина отказался от мобилизации, так как болел туберкулезом.

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