В Луцке мужчина забросал камнями уток в парке: одна птица погибла (фото)

В Луцке мужчина забросал камнями уток в парке: одна птица погибла (фото)

Мужчина уже извинился за свой поступок.

В Луцке в Центральном парке культуры и отдыха имени Леси Украинки мужчина забросал камнями уток, одна птица из-за этого погибла.

Об этом сообщили в Департаменте муниципальной стражи Луцкого городского совета.

То, как мужчина бросает камни в уток зафиксировали камеры наблюдения. На видео он был в компании женщины. Впоследствии подозреваемого разыскали в Сети. Выяснилось, что это — мужчина 1988 года рождения.

Муниципальная стража нашла супругов. Мужчина на камеру извинился за свой поступок. Он заявил, что "то хочет возместить убытки из-за гибели утки".

Напомним, депутат из Прикарпатья похвастался убитыми утками.

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