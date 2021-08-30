В Луцке мужчина забросал камнями уток в парке: одна птица погибла (фото)

Мужчина уже извинился за свой поступок.
В Луцке в Центральном парке культуры и отдыха имени Леси Украинки мужчина забросал камнями уток, одна птица из-за этого погибла.
Об этом сообщили в Департаменте муниципальной стражи Луцкого городского совета.
То, как мужчина бросает камни в уток зафиксировали камеры наблюдения. На видео он был в компании женщины. Впоследствии подозреваемого разыскали в Сети. Выяснилось, что это — мужчина 1988 года рождения.
Муниципальная стража нашла супругов. Мужчина на камеру извинился за свой поступок. Он заявил, что "то хочет возместить убытки из-за гибели утки".
Напомним, депутат из Прикарпатья похвастался убитыми утками.