В Луцке мужчина зарезал гостя, а нож спрятал дома в раковине

В Луцке на улице Шота Руставели мужчина ударил ножом в грудную клетку товарища. 44-летний потерпевший еще успел самостоятельно вызвать скорую, однако в медучреждении он скончался.

Об этом сообщили в полиции Волынской области.

"Полицейские выяснили, что потерпевший перед этим гостил у своих знакомых. Осмотрев помещение указанных людей, в раковине они обнаружили нож с кровью. Как выяснилось, нанес удар ножом в участок грудной клетки 54-летний товарищ потерпевшего во время конфликта за рюмкой", — рассказали в полиции.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, по этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения злоумышленнику.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области мужчина во время ограбления застрелил ребенка.

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