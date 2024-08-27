В Луцке мужчина заявил, что в ТЦК его хотели мобилизовать на фронт "добровольцем"

В Луцке к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, но он отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Луцкого горрайонного суда Волынской области.

По данным суда, ВВК сочла мужчину годным к мобилизации. 14 февраля 2024 года он получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину возразил. Он заявил, что никогда не служил в армии и считает себя непригодным. Житель Луцка убеждал, что работники ТЦК якобы не имели права его мобилизовывать и якобы "заставляли его уйти на фронт добровольцем". После этого он связался со своим адвокатом. Мужчина заявил, что якобы ВВК была проведена с нарушением и просил суд его оправдать.

Медики на суде подтвердили, что мужчина пригоден к мобилизации в условиях военного положения. Суд считает эти данные правдивыми.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

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