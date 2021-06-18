В Луцке на пешеходном переходе автомобиль сбил отца с двумя сыновьями: 9-летний мальчик умер

Отец и дети шли по пешеходному переходу.

В Луцке 18 июня умер 9-летний мальчик, которого 6 июня сбил автомобиль. Ребенок вместе с отцом и братом шли по пешеходному переходу.

Об этом сообщает ИА "Конкурент" со ссылкой на заместителя генерального директора КП "Волынское областное детское территориальное медицинское объединение" по хирургической работе Игоря Дородных.

Известно, что 6 июня 9-летний мальчик вместе с отцом и 5-летним братом переходили дорогу по пешеходному переходу на улице Ковельской. Внезапно их сбил автомобиль, которым управлял 29-летний водитель. Дети получили серьезные травмы. 5-летнего мальчика медики уже выписали домой, а его 9-летний брат умер в больнице в пятницу, 18 июня.

29-летнего водителя задержали. Суд избрал ему меру пресечения — ночной домашний арест, хотя прокуратура настаивала на содержании под стражей.

Напомним, в Луцке авто сбило брата и сестру на пешеходном.

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