В Луцке неизвестный стрелял по посту охраны ТЦК: ранен солдат

Ночью 27 августа во время комендантского часа произошло вооруженное нападение на пост охраны Луцкого ОМТЦК и СП. В результате ранен старший солдат М., который сейчас находится на лечении в госпитале.

Об этом сообщил Волынский областной ТЦК и СП.

Как отмечается, солдаты роты охраны, которые в это время несли службу, действовали решительно по обстоятельствам и открыли ответный огонь. Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Его разыскивают правоохранители.

"От своих не ожидали"

Как отметили в ведомстве, ТЦК – это режимный объект. В случае угрозы жизни военнослужащих, они будут открывать огонь на поражение. Военные, находившиеся вчера на посту охраны, служили на фронте.

"Это военные с боевым опытом которых, после ранений перевели на службу в Луцкий ОМТЦК"

Все они – местные, героически ушедшие защищать нашу землю с самого начала российского вторжения. Они получили ранения и были переведены на службу в тыл.

"От россиян мы могли ждать чего угодно, но от своих..." – говорят сегодня они.

В ТЦК отмечают: все любители стрелять в военных будут наказаны в соответствии с действующим законодательством.

"Правоохранительные органы уже ищут вчерашних стрелков. И будьте уверены – найдут"

В личном составе всех ТЦК доказано, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение.

"Шутки закончились. Хотели по закону? Будет все по закону"

Напомним, из-за жалоб и замечаний в Волынском областном ТЦК определили место для общения адвокатов и военнообязанных.

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