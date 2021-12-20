В Луцке охотничья собака нашла на кладбище пропавшего мужчину

В Луцке охотничья собака нашла на кладбище пропавшего мужчину

Пенсионер заблудился и находился в беспомощном состоянии.

В городе Луцке прохожий, выгуливавший собаку, случайно нашел 81-летнего мужчину, заблудившегося на кладбище.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Волынской области.

Это происшествие произошло еще в воскресенье, 19 декабря. Во время прогулки вблизи кладбища на улице Чернышевского пес охотничьей породы вдруг начал тянуть своего хозяина на территорию кладбища. Пойдя за собакой, мужчина встретил 81-летнего пенсионера.

Как оказалось, он ушел из дома еще накануне вечером и заблудился.

Также читайте Пропавшего мальчика в Полтавской области нашли на Киевщине

Прохожий узнал мужчину, поскольку читал новости о его розыске. Затем он обратился в полицию.

Прибывшие на место патрульные увидели, что пенсионер находится в беспомощном состоянии. Они установили его место жительства и доставили домой к жене.

Шокированная женщина обрадовалась его возвращению и безустанно благодарила на людей, спасших ее мужа.

Читайте также: