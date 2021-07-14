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В Луцке откроют приемное отделение областной больницы, модернизированное по программе "Большая стройка"

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В Луцке откроют приемное отделение областной больницы, модернизированное по программе "Большая стройка"

В отделении есть приемная зона, смотровые кабинеты, помещения для диагностики, лаборатория и операционный блок.

В Луцке завершили реконструкцию приемного отделения Волынской областной больницы. Перепланировка, ремонт и переоборудование выполнены по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

По словам главы Волынской ОГА Юрия Погуляйко, работы завершены на 100%, сейчас оформляются разрешительные документы.

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Реконструкция началась в октябре прошлого года. В ходе ремонта помещение разбили на блоки для усовершенствования маршрутов пациента. Это позволит оперативно оказывать помощь, спасая жизни. Для "скорой" построили специальные заезды.

В отделении есть приемная зона, смотровые кабинеты, помещения для диагностики, лаборатория и операционный блок.

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"Сейчас в отремонтированном помещении уже установлены мощный компьютерный томограф и рентген-аппарат", - сообщает глава ОГА.

Кроме того, приемное отделение оснастят аппаратами УЗИ, эндоскопии, кардиомониторами, дифибрилляторами, аппаратами ИВЛ и лабораторным оборудованием.

На реконструкцию потратили более 20 миллионов гривен из государственного и областного бюджетов.

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Напомним, в этом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" идет масштабная реконструкция приемных отделений по всей стране. Как заявлял координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в течение 2021-го откроют 177 обновленных отделений.

Дата публикации
Просмотры
51
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