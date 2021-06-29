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В Луцке отличник пришел на выпускной в костюме пива: парень объяснил, зачем так оделся (фото)

В Луцке отличник пришел на выпускной в костюме пива: парень объяснил, зачем так оделся (фото)

Перший канал соціальних новин

Выпускник Андрей признался, что в повседневной жизни у него стиль "металлиста".

В Луцке выпускник школы №21, золотой медалист пришел на выпускной в костюме пива. Парень признался, что не является поклонником алкоголя, однако хотел поразить присутствующих.

Об этом сообщает ИА Конкурент.

Брюки и рукава его костюма выглядят, как стакан свежего светлого пива, а пиджак от груди и выше — как густая пивная пенка. Изданию выпускник Андрей признался, что в повседневной жизни у него стиль "металлиста". Он любит массивные цепи и кожаную черную одежду. Однако в Сети увидел костюм пива и решил, что так придет на выпускной. Костюм парню приобрел отец.

"Алкоголь употребляю редко. Просто очень понравился костюм. Светлое пиво вообще не люблю, но с темным не было в наличии", — рассказал выпускник.

Парень добавил, что никогда не был стереотипным и пытался выглядеть так, как он хочет. В школе из-за этого ему иногда делали замечания, однако на оценки это не влияло.

Фото: SMALEC / © Фото із соцмереж
Фото: SMALEC / Фото із соцмереж

Напомним, на Буковине отец выпускника облил преподавательницу фекалиями.

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