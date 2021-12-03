В Луцке парень разрисовал остановку: его к "муниципалам" привела мать и теперь юноша все будет отмывать

В Луцке парень разрисовал остановку: его к "муниципалам" привела мать и теперь юноша все будет отмывать

Подросток в содеянном признался.

В Луцке парня, разрисовавшего "умную остановку", привела в Муниципальный караул его мать. Теперь подросток будет отмывать все остановки в городе.

Об этом сообщает Департамент муниципального караула Луцкого городского совета.

По данным правоохранителей, парень разрисовал одну из остановок в Луцке. После того, как его объявили в розыск в соцсетях, к "муниципалам" парня привела его мать.

"Осознав весь поступок, парень обязался осуществить очистку всех "умных остановок" от надписей", — говорится в сообщении.

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