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В Луцке после жуткого убийства двоих женщин в квартире остались домашние животные: им ищут новых владельцев

В Луцке после жуткого убийства двоих женщин в квартире остались домашние животные: им ищут новых владельцев

В Луцке после жуткого убийства двоих женщин в квартире остались домашние животные: им ищут новых владельцев

Погибшие мать и дочь держали дома двух попугаев и кота.

В Луцке после жуткого двойного убийства мужем экс-жены и дочери остались двое попугаев и кошка. Неравнодушные горожане ищут им новых хозяев.

Об этом в фейсбук-сообществе "Потерянные и найденные животные" сообщила Надежда Хмара.

"Вчера наш Луцк всколыхнула трагическое событие — убийство мамы и дочери. Дело в том, что пострадали также домашние любимцы погибших Маи и Татьяны. Остались без хозяйки двое попугайчиков (Тося и Тошик) и недавно пристроена кошечка Пушинка (3 месяца). Конечно, они будут скучать без своих мам, поэтому мы ищем хозяев, которые будут любить и заботиться о них не хуже, чем предыдущие хозяйки", — написала Надежда.

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Уже через несколько минут после публикации сообщения нашлись горожане, которые захотели забрать себе попугайчиков. Кошка Пушинка все еще ищет дом.

Если вы хотите забрать животное, можно обратиться по телефону +380506769820.

Напомним, что в Луцке 62-летний мужчина зарубил топором свою бывшую 56-летнюю жену и 22-летнюю дочь.

Новости Украины: что известно о жутком убийстве двух женщин топором в Луцке

Новости Украины: что известно о жутком убийстве двух женщин топором в Луцке