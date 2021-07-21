В Луцке после жуткого убийства двоих женщин в квартире остались домашние животные: им ищут новых владельцев

Погибшие мать и дочь держали дома двух попугаев и кота.

В Луцке после жуткого двойного убийства мужем экс-жены и дочери остались двое попугаев и кошка. Неравнодушные горожане ищут им новых хозяев.

Об этом в фейсбук-сообществе "Потерянные и найденные животные" сообщила Надежда Хмара.

"Вчера наш Луцк всколыхнула трагическое событие — убийство мамы и дочери. Дело в том, что пострадали также домашние любимцы погибших Маи и Татьяны. Остались без хозяйки двое попугайчиков (Тося и Тошик) и недавно пристроена кошечка Пушинка (3 месяца). Конечно, они будут скучать без своих мам, поэтому мы ищем хозяев, которые будут любить и заботиться о них не хуже, чем предыдущие хозяйки", — написала Надежда.

Уже через несколько минут после публикации сообщения нашлись горожане, которые захотели забрать себе попугайчиков. Кошка Пушинка все еще ищет дом.

Если вы хотите забрать животное, можно обратиться по телефону +380506769820.

Напомним, что в Луцке 62-летний мужчина зарубил топором свою бывшую 56-летнюю жену и 22-летнюю дочь.

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