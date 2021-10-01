В Луцке повысили тарифы на тепло и горячую воду: какие цифры увидят горожане в платежках

В Луцке повысили тарифы на тепло и горячую воду: какие цифры увидят горожане в платежках

Новые тарифы начнут действовать с начала отопительного сезона.

Для населения Луцка стоимость тепла вырастет на 10-12%. Для жителей домов, не оснащенных узлами общедомового учета тепловой энергии, подорожание будет ориентировочно на 25%.

Об этом рассказал Суспільному директор государственного коммунального предприятия "Луцктепло" Иван Скорупский.

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Решение о повышении тарифов на тепло и горячую воду приняли 30 сентября на заседании исполкома Луцкого горсовета.

Иван Скорупский говорит, что в прошлом отопительном сезоне гигакалория стоила 1850 гривен, теперь ее стоимость — 2100 гривен.

"Для юридических лиц, бюджетной сферы уровень поднятия составит 130%. Газ для бюджетной сферы и других потребителей стоит от 24 777 гривен, поэтому такое безумное повышение", — объясняет Иван Скорупский.

Рост цены на тепловую энергию экономически обосновано, считает начальник департамента экономической политики Луцкого горсовета Борис Смаль.

Уровень расчетов населения за услуги с предприятием "Луцктепло" составляет 92, 5%. Долг предприятия перед "Нафтогазом" составляет 320 млн гривен.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Украине к отопительному сезону готовы более 90% объектов. Некоторые города готовы почти на 100%.

"В подземных хранилищах накоплено 18,8 млрд кубических метров газа, что больше показателей 2017 и 2018 годов. Средств для последующей закупки голубого топлива вполне достаточно", — заверил Шмыгаль.

Глава правительства также сообщил, что тарифы будут оставаться стабильными, а программа субсидий будет увеличена. Кроме того, с 1 октября тариф на электроэнергию будет снижен до 1,44 грн за кВт⋅час. По данным Шмыгаля, стоимость будет меньше для 80% украинских семей.

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