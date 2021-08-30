В Луцке пьяный работник автомойки на украденном у шефа авто влетел в забор и разбил еще две машины

В Луцке пьяный работник автомойки на украденном у шефа авто влетел в забор и разбил еще две машины

22-летнего горе-водителя задержали.

В воскресенье, 29 августа, пьяный 22-летний парень в Луцке похитил авто на автомойке и попал на нем в ДТП. Водитель влетел в забор и в два припаркованных автомобиля.

Как рассказали в полиции Волынской области, около 15:00 правоохранители получили сообщение от владельца химчистки автомобилей о том, что с территории предприятия похитили его Volkswagen Passat. Это событие зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Вскоре правоохранители разыскали похищенное авто.

"Прибыв на улицу Карпенко-Карого, инспекторы обнаружили поврежденные три транспортных средства и забор. Полицейские установили, что во время ДТП, за рулем транспортного средства Volkswagen Passat находился 22-летний мужчина, который в состоянии опьянения не справился с управлением и совершил наезд на припаркованные автомобили", — сообщили в пресс-службt патрульной полиции области.

Правоохранители задержали 22-летнего вора. Как пишет ZAXID.NET, им оказался работником автомойки, а похищенное авто принадлежит владельцу предприятия.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении правонарушителю подозрения и избрании ему меры пресечения — содержание под стражей.

Напомним, на Закарпатье мужчина украл авто у знакомого и перепродал, пока тот ходил в магазин.

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