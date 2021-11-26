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В Луцке школьник играл трусами и осквернил Государственный флаг (видео)

В Луцке школьник играл трусами и осквернил Государственный флаг (видео)

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В Луцке школьник играл трусами и осквернил Государственный флаг (видео)

Свои действия подросток снимал на телефон.

В одной из школ Луцка ученик сорвал с доски Государственный флаг и бросил его на пол. Все это его товарищ снимал на телефон.

Видео попало в Сеть.

На кадрах видно, как школьник в классе повесил на доску на флаг Украины плавки и срывал их, бросая на пол. Затем увлекшись, он сорвал и сам флаг и бросил на пол. Свои действия он сопровождал хохотом, а все происходившее на телефон снимал его товарищ.

Пользователи в Сети прокомментировали увиденное:

  • Как будет видео с извинениями, позовете меня.
  • Надеюсь этот парень когда-нибудь попадет ко мне во взвод.

Напомним, что в Белой Церкви девушка, жарившая еду на вечном огне, заключила соглашение с прокурором. Она признала себя виновной и согласилась на три года лишения свободы. Суд уволил осужденную от наказания и назначил один год испытательного срока.

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