В Луцке у малыша на пальце застряла металлическая игрушка: пришлось вызвать спасателей (фото)

Металлическая деталь, которой играл мальчик, не похожа на детскую игрушку.

В Луцке женщина вызвала спасателей, потому что не могла самостоятельно снять металлическую деталь игрушки с пальца ее годовалого сына.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Вчера вечером в службу 101 позвонила жительница Луцка и сообщила, что не может снять деталь металлической игрушки с пальчика ее годовалого сына", — говорится в сообщении.

С помощью ручной пилы и кусачек спасатели разрезали металл и освободили пальчик малыша. Мальчика доставили в больницу, чтобы проверить, все ли хорошо с рукой.

Фото: ГСЧС Украины

Стоит отметить, что металлическая деталь, которой играл мальчик, на фото ГСЧС из гаража не похожа на детскую игрушку.

Однако есть много игрушек, в которые ребенок может засунуть руку или получить еще какие-нибудь повреждения. Поэтому с малышами следует быть крайне бдительными и при выборе игрушки заранее подумать, не сможет ли малыш себя травмировать.

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Напомним, фотограф Эрик Мармор опубликовал болезненное фото из поселка Старый Салтов под Харьковом. Мама везла на лодке гроб с телом погибшего на войне сына, чтобы похоронить.

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