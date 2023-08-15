В Луцке в результате атаки врага — попадания по одному из промышленных предприятий: есть пострадавшие

Произошло попадание по одному из промышленных предприятий в Луцке.

Об этом в сообщении в социальных сетях сообщает Луцкий городской голова Игорь Полищук.

"Предварительно есть пострадавшие, информация на этот счет уточняется. Все экстренные службы работают на месте. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги!", — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 15 августа 2023 года в Луцке произошли два взрыва.

Областные власти до сих пор не прокомментировали ситуацию в области.

Добавим, что ранее взрывы прогремели во Львове.

Ранее взрывы прогремели в Днепре.

Напомним, что на Сумщине враг обстреливает общины из минометов и запускает ракеты с вертолета.