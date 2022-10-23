В Луцке в результате обстрелов пострадали 12 домов: в городе работают над их восстановлением

В Луцке работают над восстановлением поврежденных обломками ракеты и ударной волной частных домов жителей города.

Об этом в Facebook сообщил городской глава Игорь Полищук.

Всего пострадали 12 домов, в 7 домах повреждена кровля.

«Кровли ремонтируем, окна заказаны», – заявил мэр города на Волыни.

Российская ракетная атака на Волынь 22 октября 2022 года

Уведомления о воздушной тревоге на Волыни 22 октября 2022 года объявляли дважды. Попадание в Луцке произошло во время первого, которое длилось целых три часа — с 07:54 до 10:54. В Сети появилась информация о взрывах в областном центре Волыни. Позже это сообщение подтвердили в мэрии. Также от ударной волны и обломков ракеты было повреждено жилье. Один человек был травмирован.

Во время той же тревоги враг атаковал еще и область. В отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, а также ухудшилась связь.

Кроме того, вдвое кафиры нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре в Волынской области. Вторая атака произошла во время тревоги, которая продолжалась с 11:37 до 12:41.

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