В Луцке власти запретили массовые мероприятия без разрешения: что стало причиной

В Луцке во время фестиваля Lutsk Food Fest, который прошел 17-18 августа, произошли многочисленные потасовки и продажа алкоголя несовершеннолетним. После этого инцидента власти запретили проводить массовые мероприятия без разрешения.

Об этом сообщили в Волынской ОВО.

На очередном заседании Совета обороны было принято решение, что организаторам теперь потребуется подать заявку в местный орган исполнительной власти не позднее чем за 10 дней до проведения события. Если мероприятие проходит в рамках общины, необходимо получить согласование от районной военной администрации, а для областных мероприятий – от Волынской областной военной администрации.

Напомним, на фестивале Lutsk Food Fest, состоявшемся недавно на территории Луцкого замка, были зафиксированы многочисленные нарушения: драки среди гостей, продажа алкоголя несовершеннолетним. Городской голова Луцка Игорь Полищук осудил непристойное поведение посетителей фестиваля, вызвавшее возмущение у жителей общины. Он призвал к уважению историко-культурного наследия и соблюдению общественного порядка. В ответ на эти события Волынская ОВА запретила проведение массовых мероприятий без согласования.

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