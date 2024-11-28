В Луцке во время ракетного удара в укрытии родился младенец (фото)

Маленькая украиночка появилась на свет под звуки разрывов российских ракет.

В Луцке во время массированной ракетной атаки в укрытии областного перинатального центра родилась девочка.

Об этом сообщает Волынское областное медобъединение защиты материнства и детства.

Мама с невольством, которое родилось во время воздушной атаки на Волынь

В укрытии перинатального центра обустроили полноценный родильный зал и операционный. Именно туда привезли роженицу из Ровенщины, у которой начались схватки именно во время утреннего ракетного удара РФ на регион.

28 ноября в 8:00 на свет появилась здоровая девочка весом 3 килограмма 30 грамм, рост новорожденной – 52 см. У женщины это первые роды. Сейчас мама и малышка чувствуют себя хорошо, их перевели в палату совместного пребывания.

В комментарии "Суспільне Луцьк" заведующая родильным отделением Виктория Костюк рассказала, что за время полномасштабной войны в укрытии их медучреждения провели 9 кесаревых сечений и более 10 родов.

Напомним, утром 28 ноября в Луцке и Волынской области прогремели взрывы. В ходе атаки россияне направляли ракеты на объекты критической инфраструктуры. Поэтому в регионе пришлось отключать свет.

Сегодня вечером в Луцке повторно раздавались взрывы. По сообщению местных властей, в областном центре работала ПВО.

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