В Луцке водитель троллейбуса спьяну сокрушила два забора и скрылась с места аварии

Уровень алкоголя в ее крови превышал допустимый в пять раз.

В Луцке водитель троллейбуса на конечной остановке высадила пассажиров и, неудачно развернувшись, разгромила два частных ограждения возле домов. На побитом троллейбусе она уехала с места ДТП в депо. Об этом рассказывают в сюжете ТСН.19: 30.

Удар троллейбуса об забор был таким сильным, что его услышали жители близлежащих домов. Когда люди выбежали на улицу, то у конечной остановки увидели разбитое ограждение.

"Дочь была здесь, слышала, что что-то сильно гахнуло, она сначала подумала, что крыша обвалилась", — рассказывала Мария, хозяйка дома, ограждение возле которого развалила водитель общественного транспорта.

По словам очевидцев, женщина за рулем троллейбуса была пьяной. Она, якобы, несколько раз покупала алкоголь в магазине на конечной остановке.

На место происшествия вызвали патрульную полицию, впоследствии сюда же вернулась и водитель троллейбуса. Алкотест показал, что в крови женщины алкоголя в пять раз больше нормы.

В троллейбусном депо утверждают, что утром женщина была трезвой, о чем свидетельствует соответствующая запись в журнале. Где и когда она успела выпить, выяснить не удалось. Водителем троллейбуса женщина работает уже шесть лет и раньше таких случаев у нее не было.

Получить комментарий от самой виновницы ДТП не удалось, на телефонные звонки она не отвечала.

В полиции по факту ДТП составили сразу несколько протоколов. За содеянное водителю троллейбуса грозит штраф 17000 гривен. Также она должна компенсировать людям убытки. И, скорее всего, теперь ей придется искать новую работу.

Ужасное ДТП на конечной остановке в Луцке: пьяная водитель направила троллейбус в бетонный забор

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