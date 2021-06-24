В Луцке возле студенческого общежития бегал голый мужчина: он ругался и кричал на прохожих (видео)

Инцидент на видео сняли студенты.

В Луцке на проспекте Соборности ночью бегал голый мужчина. Он ругался и кричал на прохожих.

Об этом сообщает "Таблоид Волыни".

Известно, что инцидент произошел ночью 22 июня. Обнаженный мужчина бегал возле общежития Волынского национального университета им. Леси Украинки. Его на видео сняли студенты, проживающие в здании.

На видео видно, как мужчина идет посреди дороги и просит вызвать полицию. Однако, когда возле него проходят люди, то он ругается и кричит на прохожих.

Осторожно! На видео нецензурная лексика

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