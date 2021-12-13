В Луцке задержан 16-летний водитель, сбивший на "зебре" 5 человек

Парень сейчас находится в СИЗО.

В Луцке полицейские задержали несовершеннолетнего вождя, совершившего резонансную аварию на проспекте Собоности. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Волынской области.

Происшествие произошло 12 декабря, около 14 часов, на проспекте Соборности в Луцке. Убегая от экипажа патрульных, водитель Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу. После этого автомобиль влетел в дерево и дорожный знак. В результате ДТП травмы получили 5 человек.

После столкновения несовершеннолетние вождь и двое пассажиров пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали полицейские с гражданами.

"По этому факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного Кодекса Украины. 16-летний водитель помещен в ИВС. Решается вопрос об объявлении ему подозрения. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения, ему грозит лишение свободы от трех до восьми лет", — отметили в полиции.

Известно, что водитель и его пассажиры учатся на 1 курсе высшего профессионального училища Луцка, являются местными жителями. Семьи водителя и его пассажиры на учете службы по делам детей не находятся.

Сейчас правоохранители устанавливают, каким образом несовершеннолетний оказался за рулем.

Напомним, что бегство от патрульных полицейских в Луцке несовершеннолетние пассажиры снимали под музыку на видео и даже успевали публиковать в соцсетях.

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