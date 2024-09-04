В Луцке задержан мужчина, стрелявший в сотрудников ТЦК: видео

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

В среду, 4 сентября, сотрудники полиции при силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали 40-летнего мужчину, который ночью 27 августа стрелял в сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК) в Луцке.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Волынской области.

К розыску стрелка были привлечены оперативники совместно со следователями и сотрудниками уголовного анализа Нацполиции.

"Им оказался 40-летний местный житель. Оружие у него изъяли и направили на исследования. Мотивы совершения преступления фигурантом устанавливаются следствием", — говорится в сообщении.

По факту посягательства на жизнь военнослужащего продолжается досудебное расследование, начатое по ст. 348 Уголовного кодекса Украины. В соответствии с санкцией этой статьи злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

После оглашения задержанному подозрения будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

В полиции напомнили, что мужчина открыл огонь по военнослужащим, которые несли службу по охране режимного объекта на посту. Военные стреляли в ответ.

В результате стрельбы один военнослужащий был ранен, он был госпитализирован. После перестрелки злоумышленник скрылся.

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