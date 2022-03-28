В Луцке заработал клуб украинского языка для переселенцев

Власти города совместно с Волынским национальным университетом положили начало языковому клубу.
В Луцке открыли клуб украинского языка для переселенцев.
Городские власти совместно с Волынским национальным университетом организовали языковой клуб.
Об этом сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук в Telegram.
"Для того чтобы дать возможность людям, которые приехали к нам из других городов и хотят улучшить свои знания украинского языка, мы совместно с Волынским национальным университетом положили начало языковому клубу", — сказал Полищук.
Разговорный клуб будет работать в форме живого общения. Встречи будут проходить каждый вторник и четверг с 16:00.
Напомним, во Франковске заработают курсы родного языка.
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