В Луцке заработал клуб украинского языка для переселенцев

Власти города совместно с Волынским национальным университетом положили начало языковому клубу.

В Луцке открыли клуб украинского языка для переселенцев.

Городские власти совместно с Волынским национальным университетом организовали языковой клуб.

Об этом сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук в Telegram.

"Для того чтобы дать возможность людям, которые приехали к нам из других городов и хотят улучшить свои знания украинского языка, мы совместно с Волынским национальным университетом положили начало языковому клубу", — сказал Полищук.

Разговорный клуб будет работать в форме живого общения. Встречи будут проходить каждый вторник и четверг с 16:00.

Напомним, во Франковске заработают курсы родного языка.

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