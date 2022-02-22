В Луцке завершили "Большую стройку" спорткомплекса для студентов с бассейном и беговыми дорожками

В Луцке завершили "Большую стройку" спорткомплекса для студентов с бассейном и беговыми дорожками

Рабочие также произвели утепление фасада здания.

На Волыни завершилась реконструкция спорткомплекса Луцкого национального технического университета.

Фото восстановленного спортивного объекта поделился глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко.

Ремонтные работы продолжались в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В результате, Луцкий технический университет получил отремонтированный бассейн с новой системой фильтрации воды и модернизированный стадион возле комплекса.

Во время реконструкции спорткомплекса рабочие также провели утепление фасада здания и полностью заменили старую крышу.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году в рамках программы должны возвести 20 бассейнов, 94 стадиона, 47 спортивных комплексов.