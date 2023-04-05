В Луцке женщина до смерти избила мужчину и спрятала тело в туалете

Зачем женщина убила мужчину, пока неизвестно, это выясняет следствие.

В Луцке женщина до смерти избила своего знакомого и спрятала его тело в уличном туалете. Тело погибшего обнаружили местные жители.

Об этом сообщили в пресс-службе Волынской области.

"Личность мужчины установили, им оказался 42-летний житель Луцка. Сразу же были опрошены свидетели и жители близлежащих домов, также правоохранители прорабатывали и круг знакомых погибшего", — отметили в ведомстве.

Следователи выяснили, что мужчину до смерти избила его знакомая, с которой он встречался накануне. 34-летняя женщина нанесла несколько ударов деревянной палкой по голове потерпевшего, от этого он скончался. Впоследствии тело мужчины она переместила в туалет.

Женщину уже задержали, решается вопрос об объявлении ей подозрения за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть (ч.2 ст. 121 УКУ). Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет тюрьмы.

Напомним, 32-летний житель Закарпатья признан виновным в жестоком убийстве двоих детей и приговорен к пожизненному заключению. Инцидент произошел в Сочельник 2021 года в Тячеве.

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