В Луцке женщина порезала себя и свою 2-летнюю дочь

Правоохранители ждут пока женщина придет в себя, чтобы ее опросить.
В Луцке женщина изрезала себя и свою 2-летнюю дочь. Сейчас они находятся в реанимации, а правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Волынской области.
Предварительно известно, что лучанка нанесла телесные повреждения острым предметом себе и своей двухлетней дочери в ночь на вторник, 2 ноября.
"В настоящее время они находятся в реанимационном отделении больницы. При каких обстоятельствах это произошло и какие причины повлекли за собой этот инцидент, сейчас устанавливает полиция. Как только женщина придет в себя, ее опросят, чтобы выяснить детали", — сообщили в полиции.
В настоящее время по этому факту сведения зарегистрированы в ЕРДР по ч. 2 ст.115 УК Украины. Досудебное следствие продолжается.
Напомним, что в Днепре женщина пыталась покончить с собой, уколов себе и ребенку смертельно опасную инъекцию. В результате ее годовалый сын умер, сама мать попала в реанимацию.
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