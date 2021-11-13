В Луцке женщина выходит из квартиры через окно, потому что боится сатаны (видео)

В Луцке женщина выходит из квартиры через окно, потому что боится сатаны (видео)

Женщина принципиально не пользуется кодовым замком.

В Луцке на проспекте Возрождения живет женщина, которая выходит из своей квартиры через окно, потому что боится сатаны.

Об этом сообщает konkurent.ua.

В подъезде, где живет женщина, установили кодовый замок, однако жительница Луцка им принципиально не пользуется, поскольку убеждена, что "он от сатаны".

Поэтому женщина ежедневно вынуждена выходить из своей квартиры через окно с помощью лестницы, которую она потом прячет в подвале.

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