В Луцке женщина выходит из квартиры через окно, потому что боится сатаны (видео)

Женщина принципиально не пользуется кодовым замком.
В Луцке на проспекте Возрождения живет женщина, которая выходит из своей квартиры через окно, потому что боится сатаны.
Об этом сообщает konkurent.ua.
В подъезде, где живет женщина, установили кодовый замок, однако жительница Луцка им принципиально не пользуется, поскольку убеждена, что "он от сатаны".
Поэтому женщина ежедневно вынуждена выходить из своей квартиры через окно с помощью лестницы, которую она потом прячет в подвале.
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