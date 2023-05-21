В Луцке женщина вылезла на электрические проводам: как все закончилось (фото)

В Луцке спасатели в воскресенье, 21 мая, снимали с электрических проводов вылезшую туда женщину. К счастью, она не пострадала.

Об этом сообщили в ГСЧС в Волынской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 мая, в 17.48 на проспекте Соборности в Луцке. Местные жители заметили, что женщина вылезла на электрические провода и передвигалась на высоте более 2,5 метров. На место происшествия вызвали спасателей.

В Луцке снимали женщину, вылезшую на электрические провода. / Фото: из соцсетей

"Спасатели городской 25-й Государственной пожарно-спасательной части подъехали к человеку на пожарном автомобиле, смогли оперативно снять его с опасного места и передали медикам. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители", — говорится в сообщении.

В Луцке женщину снимали с электрических проводов. / Фото: ГСЧС Украины в Волынской области

Напомним, в канализационной сети на территории больницы святого Луки во Львове обнаружили тело электрика, работавшего в медицинском заведении.

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