В Луцке женщина вылезла на электрические проводам: как все закончилось (фото)

Женщину удалось спасти.
В Луцке спасатели в воскресенье, 21 мая, снимали с электрических проводов вылезшую туда женщину. К счастью, она не пострадала.
Об этом сообщили в ГСЧС в Волынской области.
Инцидент произошел в воскресенье, 21 мая, в 17.48 на проспекте Соборности в Луцке. Местные жители заметили, что женщина вылезла на электрические провода и передвигалась на высоте более 2,5 метров. На место происшествия вызвали спасателей.
"Спасатели городской 25-й Государственной пожарно-спасательной части подъехали к человеку на пожарном автомобиле, смогли оперативно снять его с опасного места и передали медикам. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители", — говорится в сообщении.
Напомним, в канализационной сети на территории больницы святого Луки во Львове обнаружили тело электрика, работавшего в медицинском заведении.
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