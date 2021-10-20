В Луцке женщина вызвала патрульных, потому что сосед удалил ее из группы в соцсети

В Луцке женщина вызвала патрульных, потому что сосед удалил ее из группы в соцсети

Инцидент произошел поздно вечером 19 октября.

В Луцке из-за конфликта между соседями вызвали патрульную полицию. Инцидент произошел поздно вечером 19 октября.

Об этом сообщает прес-служба патрульной полиции в Волынской области.

В патрульной полиции отмечают, что они получили сообщение около 22 часов. Как выяснилось, у соседей возник конфликт из-за того, что человек удалил женщину из группы участников ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирного дома) в одной из соцсетей.

После этого патрульные тщательно выслушали всех участников событий, выяснили детали, пообщались с гражданами и предоставили четкие разъяснения по урегулированию ситуаций и предупреждению их повторное возникновение.

Напомним, также в Волынской области поклонник постоянно преследовал женщину. Поэтому потерпевшая была вынуждена вызвать полицию.

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