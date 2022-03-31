В луцком ЦУМе людям неожиданно стало плохо: всех посетителей и работников эвакуировали

В настоящее время на месте работают спасатели.
В центральном универмаге Луцка людям неожиданно стало плохо.
Как сообщили в Нацполиции, всех посетителей и персонал универмага пришлось эвакуировать.
"В 17:10 поступило сообщение, что людям становится плохо на втором и третьем этажах", – сообщила "Суспильному" пресс-секретарь Нацполиции области.
В настоящее время на месте работают спасатели. Помощь медиков, как сообщили в диспетчерской службе скорой, никому из эвакуированных не понадобилась.
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