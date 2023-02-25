Скандал в вузе на Волыни: "легендарная" доктор наук преподает на русском, студенты бунтуют

В Волынском национальном университете разгорелся скандал из-за того, что одна из преподавателей ведет пары на русском языке.

Об этом пишет издание ВСН.

В частности, студенты не хотят ходить на лекции доктора наук Луизы Оляндер, поскольку она преподает пары на русском языке. Свою позицию они изложили руководству факультета.

Декан факультета Лилия Лавринович ответила на жалобу студентов. Она объяснила, что Луиза Оляндер старается говорить на украинском языке, но не все и всегда у нее получается.

"Луиза Оляндер — человек-легенда, первая женщина — доктор наук на Волыни. Из-за ее приобретенного билингвизма она действительно допускает русские слова в речи, но все же максимально пытается говорить по-украински. У преподавателя есть четкая проукраинская позиция", — заверила Лавринович.

Лилия Лавринович добавила, что в этом году у преподавателя заканчивается контракт, продлевать его не будут. Поэтому просят студентов найти общий язык с ней. Если же этого сделать не удастся, будут искать другие пути решения вопроса.

Напомним, в Государственном торгово-экономическом университете (Киев — ред.) разразился языковой скандал, в результате которого вуз уволил с должности одну из преподавателей. Она читала лекции на русском языке, а после просьбы перейти на украинский, чего требует закон, предложила студентам идти на фронт.

"А сами вы почему здесь, почему не на фронте? 18 лет вам есть. Почему вы не в добровольцах, скажите мне? У меня к вам вопрос. Вот я, русскоязычная, хочу спросить украиноязычных – почему вы сидите дома, ваши родители почему дома сидят?" – спросила педагог.

Разговор записали студенты и выложили в соцсети. После огласки университет уволил преподавателя.

"ГТЭУ занимает категоричную позицию о соблюдении языкового законодательства, обеспечивает воспитание патриотизма и сознания молодежи Украины", — говорится в сообщении на официальной странице вуза в Facebook.

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