В Луцком зоопарке вспыхнул пожар: в огне погибли три обезьяны (фото)

В Луцком зоопарке вспыхнул пожар: в огне погибли три обезьяны (фото)

Вспыхнул домик, где жили животные.

Сегодня, 21 октября, в Луцком зоопарке возник пожар, в результате чего погибли три обезьяны породы черный мангобей. Возгорание произошло примерно в 7:00 утра.

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Как сообщает пресс-служба ГСЧС Волыни, вспыхнул деревянный домик размером 2х3 м, где жили обезьяны. Пожарные подали два водяных ствола в помещение животных, но спасти их, к сожалению, не удалось.

ГСЧС Украины в Волынской области

"В 7:32 зафиксировано локализацию пожара, огонь ликвидирован в 7:42. К сожалению, в огне погибли три обезьяны породы черноволосый мангобей", — рассказали чрезвычайники.

ГСЧС Украины в Волынской области

Сейчас причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, во Львове устроили благотворительную ярмарку и собрали средства для спасенных животных.

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