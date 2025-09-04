В Луганске горит нефтебаза, которая поставляет топливо оккупационной армии: зрелищное видео

Пожар в Луганске / © скриншот с видео

Вечером 4 сентября во временно оккупированном Луганске после серии взрывов вспыхнул мощный пожар на местной нефтебазе. Очевидцы сообщают об атаке дронов на стратегический для оккупантов объект.

Видео пожара обнародовали местные Telegram-каналы.

На опубликованных кадрах видно огромный столб дыма, который поднимается на десятки метров.

Между клубами черного дыма просматриваются языки пламени на месте «прилета».

В партизанском движении «АТЕШ» сообщили, что попадание дрона было по нефтебазе, которая служит для снабжения 41-й и 20-й общевойсковых армий ВС РФ.

© Telegram / Движение "АТЕШ"

Украинские подпольщики напомнили, что в августе была проведена разведка на этом объекте, который является одним из важнейших для поставки топлива российским оккупантам.

Напомним, ранее украинские дроны успешно атаковали подземный склад взрывчатых веществ предприятия «Алексинский химический комбинат» в Тульской области РФ.