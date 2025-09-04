ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
56
Время на прочтение
1 мин

В Луганске горит нефтебаза, которая поставляет топливо оккупационной армии: зрелищное видео

Пораженный объект является одним из важнейших для поставки горючего российским оккупантам.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Пожар в Луганске

Пожар в Луганске / © скриншот с видео

Вечером 4 сентября во временно оккупированном Луганске после серии взрывов вспыхнул мощный пожар на местной нефтебазе. Очевидцы сообщают об атаке дронов на стратегический для оккупантов объект.

Видео пожара обнародовали местные Telegram-каналы.

На опубликованных кадрах видно огромный столб дыма, который поднимается на десятки метров.

Между клубами черного дыма просматриваются языки пламени на месте «прилета».

В партизанском движении «АТЕШ» сообщили, что попадание дрона было по нефтебазе, которая служит для снабжения 41-й и 20-й общевойсковых армий ВС РФ.

/ © Telegram / Движение "АТЕШ"

© Telegram / Движение "АТЕШ"

Украинские подпольщики напомнили, что в августе была проведена разведка на этом объекте, который является одним из важнейших для поставки топлива российским оккупантам.

Напомним, ранее украинские дроны успешно атаковали подземный склад взрывчатых веществ предприятия «Алексинский химический комбинат» в Тульской области РФ.

Дата публикации
Количество просмотров
56
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie