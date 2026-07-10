В Луганске раздались взрывы: возможно попадание по железной дороге

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Во временно оккупированном Луганске ночью было неспокойно. Агенты движения АТЕШ сообщили о нескольких мощных взрывах в городе.

По их данным, над Луганском кружили несколько групп беспилотников. Российская противовоздушная оборона активно пыталась их сбивать, однако, как отмечают в движении, очевидно, безрезультатно.

Также АТЕШ сообщает о возможном попадании по железнодорожной инфраструктуре в Луганске.

Реклама

Официального подтверждения последствий взрывов пока нет. Информация уточняется.

Напомним, что на оккупированной Луганщине ограничили перевозки в Донбасс и Крым: что известно

Новости партнеров