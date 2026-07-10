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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
72
Время на прочтение
1 мин

В Луганске раздались взрывы: возможно попадание по железной дороге

Во временно оккупированном Луганске прогремели несколько мощных взрывов. По данным движения АТЕШ, в небе над городом кружили несколько групп дронов, а российская ПВО пыталась их сбить.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Во временно оккупированном Луганске ночью было неспокойно. Агенты движения АТЕШ сообщили о нескольких мощных взрывах в городе.

По их данным, над Луганском кружили несколько групп беспилотников. Российская противовоздушная оборона активно пыталась их сбивать, однако, как отмечают в движении, очевидно, безрезультатно.

Также АТЕШ сообщает о возможном попадании по железнодорожной инфраструктуре в Луганске.

Официального подтверждения последствий взрывов пока нет. Информация уточняется.

Напомним, что на оккупированной Луганщине ограничили перевозки в Донбасс и Крым: что известно

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Дата публикации
Количество просмотров
72
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