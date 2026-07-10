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- Украина
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В Луганске раздались взрывы: возможно попадание по железной дороге
Во временно оккупированном Луганске прогремели несколько мощных взрывов. По данным движения АТЕШ, в небе над городом кружили несколько групп дронов, а российская ПВО пыталась их сбить.
Во временно оккупированном Луганске ночью было неспокойно. Агенты движения АТЕШ сообщили о нескольких мощных взрывах в городе.
По их данным, над Луганском кружили несколько групп беспилотников. Российская противовоздушная оборона активно пыталась их сбивать, однако, как отмечают в движении, очевидно, безрезультатно.
Также АТЕШ сообщает о возможном попадании по железнодорожной инфраструктуре в Луганске.
Официального подтверждения последствий взрывов пока нет. Информация уточняется.
Напомним, что на оккупированной Луганщине ограничили перевозки в Донбасс и Крым: что известно