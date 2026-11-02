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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Луганске сообщают о многочисленных взрывах: под удар могла попасть телефонная компания

Во временно оккупированном Луганске сообщают об атаке беспилотников и возможном поражении местной телефонной компании.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Луганск

Луганск

Во временно оккупированном Луганске сообщают о многочисленных взрывах на фоне атаки БПЛА.

Об этом пишет Telegram-канал Exilenova+ .

По предварительной информации канала, под удар могла попасть "Луганская телефонная компания".

Данных о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока нет. Информация о поражении компании нуждается в подтверждении.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Луганске раздались десятки взрывов: под ударом оказался центр связи

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