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- Украина
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В Луганске сообщают о многочисленных взрывах: под удар могла попасть телефонная компания
Во временно оккупированном Луганске сообщают об атаке беспилотников и возможном поражении местной телефонной компании.
Во временно оккупированном Луганске сообщают о многочисленных взрывах на фоне атаки БПЛА.
Об этом пишет Telegram-канал Exilenova+ .
По предварительной информации канала, под удар могла попасть "Луганская телефонная компания".
Данных о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока нет. Информация о поражении компании нуждается в подтверждении.
Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Луганске раздались десятки взрывов: под ударом оказался центр связи
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