Такая судьба ждет каждого, кто пришел на украинскую землю.

В центре Луганска уничтожен российский военный преступник. Речь идет о майоре Дмитрии Первухе.

Об этом пишет ГУР МО.

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Как отмечается, 18 октября 2024 около 11:40 в центре временно оккупированного Луганска взорвался автомобиль УАЗ "Патриот". Внутри машины находился офицер русской оккупационной армии. Это майор Первуха Дмитрий Владимирович.



"В результате взрыва причастен к военным преступлениям захватчик — уничтожен. Первуха находился на службе подчиненного генштаба ВС РФ 273-го разведывательного центра (в/ч 53847), чей пункт постоянной дислокации расположен в городе Новосибирск".



На оккупированных территориях Украины майор занимал должность так называемого "начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы".

Ранее в российском Красноярске, вероятно , был ликвидирован военный преступник Сергей Конкеев. Сообщается, что его устранили партизаны движения против путинизма "Экстремист".

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