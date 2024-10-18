В Луганске взорвался автомобиль с офицером оккупационной армии: видео взрыва и последствий

Событие произошло на одной из главных улиц оккупированного города.

В пятницу, 18 октября, в центре временно оккупированного Луганска во время движения взорвался автомобиль.

Видео момента взрыва и его последствий публикуют местные Telegram-каналы.

Очевидцы сообщают, что в результате взрыва пострадал мужчина, которого с места происшествия забрала "скорая".

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Событие произошло на одной из главных улиц оккупированного Луганска – Оборонной, в районе "ДК". На этом участке российские силовики перекрыли движение транспорта в обе стороны и проводят "выясняющие действия".

Во время происшествия пострадал еще один автомобиль. Сообщается, что пострадавший мужчина погиб, а еще одна женщина получила ранения.

По информации пресс-секретаря Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, в Луганске был ликвидирован начальник штаба по безопасности военной службы в/ч 53847 ЦВО майор Дмитрий Первуха.

В Луганске взорвался автомобиль с офицером оккупационной армии

Напомним, накануне, 17 октября, в Сети появилась информация о гибели в ДТП во временно оккупированном Северодонецке в Луганской области местного коллаборанта Виталия Невеселого, который был соратником предателя Ильи Кивы.

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