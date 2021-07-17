В Луганский области из-за опрокидывания маршрутки 9 человек получили ранения

Аварию вызвала шина, что оторвалась от ехавшего впереди грузовика.

В Луганской области на автодороге Н-21 близ г.Счастье произошло ДТП, в котором перевернулась маршрутка сообщением Харьков — Станица-Луганск.

Об этом сообщается на официальной странице местной полиции.

В результате ДТП телесные повреждения получили девять пассажире в их госпитализировали в Счастьенскую городскую больницу.

Как сообщают в полиции, аварию вызвала шина, что лопнула и оторвалась на автомобиле "Рено Магнум", который двигался впереди. Водитель "Мерседес" пытался избежать столкновения, но потерял управление.

"Решается вопрос о внесении сведений в ЕРГР по ч. 1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)".

На Луганщині сталася ДТП з постраждалими Сьогодні, 17 липня, приблизно о 04.13 на автодорозі Н-21 на 68 км (неподалік... Опубліковано Поліція Луганської області Субота, 17 липня 2021 р.

Напомним, что на трассе Стрый-Кропивницкий не разминулись два бусы и внедорожник. По словам копов, водитель грузового микроавтобуса «Мерседес» выехал на встречку. Там врезался во внедорожник, в котором ехала мама с тремя несовершеннолетними детьми. А после того протаранил микроавтобус «Опель».

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